Гибель щенков по вине МАУ: Компания отстранила главу логистики

Гибель щенков по вине МАУ: Компания отстранила главу логистики

Украинская авиакомпания "МАУ" отреагировала на гибель 38 щенков во время рейса "Киев-Торонто".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выражает глубокое сожаление касательно гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020 года. К сожалению, причину гибели животных не установлено. Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, "МАУ" начала служебное расследование и временно отстранила главу дирекции по грузоперевозкам и логистике. Кроме того авиакомпания наложила временное эмбарго на перевозку животных воздушными судами В767.

Что было ранее?

В середине июня канадские СМИ сообщили о гибели 38 щенков французских бульдогов во время перелета лайнера "МАУ", следовавшего рейсом "Киев-Торонто". Еще около 500 животных пострадали от обезвоживания. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало нарушение погрузочных норм работниками авиакомпании.

В самой же "МАУ" с этими выводами соглашаются лишь частично.

"Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и т. п. Стоит добавить, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных", - заявили представители авиакомпании.