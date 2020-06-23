Взрыв дома на Позняках Карантин в Украине Вторая мировая война война на Донбассе Досье

Гибель щенков по вине МАУ: Компания отстранила главу логистики

15:40
Гибель щенков по вине МАУ: Компания отстранила главу логистики - фото 1
Гибель щенков по вине МАУ: Компания отстранила главу логистики

Украинская авиакомпания "МАУ" отреагировала на гибель 38 щенков во время рейса "Киев-Торонто".

"Мр*зь!": Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выражает глубокое сожаление касательно гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020 года. К сожалению, причину гибели животных не установлено. Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, "МАУ" начала служебное расследование и временно отстранила главу дирекции по грузоперевозкам и логистике. Кроме того авиакомпания наложила временное эмбарго на перевозку животных воздушными судами В767.

Что было ранее?

В середине июня канадские СМИ сообщили о гибели 38 щенков французских бульдогов во время перелета лайнера "МАУ", следовавшего рейсом "Киев-Торонто". Еще около 500 животных пострадали от обезвоживания. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало нарушение погрузочных норм работниками авиакомпании.

В самой же "МАУ" с этими выводами соглашаются лишь частично.

"Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и т. п. Стоит добавить, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных", - заявили представители авиакомпании.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина МАУ собаки гибель
Интерфакс Украина
Другое на тему
Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО - фото 1
Взрыв на Позняках: Спасатели завершили поисковые работы – ФОТО
16:30
Суд по избранию меры пресечения для Омеляна может пройти завтра - фото 1
Прокуроры определились с мерой пресечения для Омеляна
14:00
Количество зараженных коронавирусом растет по экспоненте - фото 1
В Украине зафиксировали 833 новых случаев заражения коронавирусом
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
Вчера, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
Вчера, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00