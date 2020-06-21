Мучительная смерть ради экономии: в самолете МАУ погибли десятки щенков

Клетки с мертвыми животными просто выкинули на мусорку

Явные нарушения, которые допустили сотрудники жлобской компании Игоря Коломойского "МАУ", привели к гибели 38 щенков французских бульдогов, из-за чего возник настоящий международный скандал.

Точная причина инцидента, который произошел на борту "Международных авиалиний Украины", летевшему из Киева в Торонто, неизвестна. Ее выясняют канадские полицейские. Кроме того, свое расследование начали и украинские.

Как выяснили представители Канады, рейс МАУ перевозил около 500 животных. 38 их них не выжили, а остальные серьезно пострадали от обезвоживания. При этом почти все собаки и коты, которых везли за границу, пребывали в контейнерах с вопиющими нарушениями всех норм и правил: животных перевозили по двое, в тесноте и в условиях нехватки кислорода.

Само собой, в авиакомпании отрицают все нарушения и даже ввели временное эмбарго на перевозку живых животных на борту Boeing 767, но ведь дело явно не в поломанном лайнере, которым весь мир успешно перевозит и людей, и братьев наших меньших.

Одно лишь наличие на борту полутысячи котов и собак при трех сотнях клеток для перевозки животных в грузовом отсеке лайнера свидетельствуют о нарушениях. Также нашлись свидетели того, что контейнеры ставили друг на друга, что усложняло дыхание для их обитателей. Также их засунули в самую нижнюю часть самолета, где движение воздуха вообще минимальное.

Все в МАУ выражают соболезнования в связи с трагической гибелью животных в нашем рейсе. МАУ работает с местными властями над тем, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения подобной ситуации", - написали на странице авиакомпании в Facebook.

В полиции Киевской области заявили о том, что проводят расследование уголовного производства по статье 299 УК Украины - "Жестокое обращение с животными".

Что же касается самого живого груза, то к щенкам и котятам заведомо относились как к товару. Если в нашей стране щенков чистокровного французского бульдога можно купить за 8-30 тысяч гривен, то за границей за малышей этой породы могут отдавать и по нескольку тысяч долларов. То же касается и других пород. Так что продажа животных за границу - выгодный бизнес.Их же транспортировка тоже является недешевым удовольствием, а оплачивают доставку, как правило, покупатели. Поэтому вариант гибели животных из-за желания продавцов сэкономить и оставить несколько тысяч долларов себе, является наиболее вероятной причиной трагедии.