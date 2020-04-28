Гибель MH17: СМИ назвали ключевого виновника трагедии

Гибель MH17: СМИ назвали ключевого виновника трагедии

The Insider и Bellingcat установили личность одного из ключевых виновников гибели пассажирского лайнера MH17 в июле 2014 г.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на упомянутые СМИ.

В ноябре 2019 г. Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи разговоров боевиков ДНР с высокопоставленными лицами из ФСБ, ГРУ и Кремля. Личности многих из них удалось идентифицировать, но не всех. В частности под вопросом оставалась персона некого "Владимира Ивановича".

По данным The Insider и Bellingcat, этим человеком был не кто иной как замглавы Погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. До конца июля 2014 г. он играл ключевую роль курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения российских войск через украинскую границу.

17 июля (в день сбития "Боинга" - прим. ред. ) некий "Сергей (A") позвонил из оккупированного Крыма "Владимиру Ивановичу (B)" и сообщил, что он летит в Ростов с командой из семи человек и в субботу они прибудут в пункт назначения (вероятно, на восток Украины).

Для их задания им потребуются некоторые вещи, причем все это согласовано с главой ФСБ Бортниковым:

A: (…) Владимир Иванович, да?

B: Да-да, слушаю Вас. Это Владимир Иванович.

A: Э... Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что, вот, с Бортниковым согласовано.

B: Я слушаю Вас, да-да. Как Вас зовут?

A: (…) Как мне Вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди есть... Я сам из Симферополя, а люди в Москве. Есть список необходимого, а есть список очень необходимого. (…) Так мы в Ростове будем завтра, но просто дело в том, что в субботу мы должны уже быть... там. Э... Найти, пожалуйста, как-то... можно с вами электронкой... (...) Нас семь человек. Семь человек. Основных — семь. (…) Нам, главное, семерым зайти с тем, что надо.

B: (…) Хорошо... Ну, мне собственно сказали, что Вам необходимо. ... (...) Списка у меня нет. Хорошо, давайте я Вам перезвоню. Разберусь здесь.

A: Да. Вы какой-нибудь телефон мне скиньте здесь в Вайбер. Пока они его там расшифруют, мы уже давно его получим и задание выполним.

B: Хорошо, да. Хорошо. (...)

В этот же день состоялся еще один разговор "Сергея (А)" и "Владимира Ивановича".

A: Я сейчас зашел в кабинет к одному генералу, который из Москвы у нас. Он находится в Москве. Я позвонил своему старшему и сказал, что Вы мне такой вопрос задаете. И что мне отвечать…

B: [в сторону]: Сейчас продолжим, Саша. Сейчас продолжим! [обратно в телефон]: Да-да, что?

A: Я говорю, я сказал своему старшему, который в Москве сейчас, что Вы мне вопрос такой задали. Вы ж как б такая последняя инстанция, которая должна нам помочь. А он мне сказал: "Ну, по телефону это нельзя говорить", он говорит: "Если что, пусть он обращается лично к Суркову. Это он ставит нам задачи".

B: Угу. (…) Ну понятно. Хорошо. Я Вам тоже ничего не могу сказать относительно списка. Вот, потому что у меня есть установки, что Вам необходимо выдать. Вот так.

A: Установки от кого, простите?

B: От моего руководителя.

Исходя из опубликованных разговоров, становится понятным, что на тот момент Андрей Бурлака имел огромный вес на территории оккупированного Донбасса – гораздо больший, чем кто-либо из главарей российских террористов. Следовательно, на сегодняшний день он является одним из наиболее высокопоставленных преступников, виновных в гибели лайнера MH17.

Для справки

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.