Гибель MH17: Русских изобличил свидетель запуска ракеты

Расследование преступления завершено

Международная Совместная следственная группа (JIT) располагает показаниями свидетеля запуска ракеты по самолету рейса MH17.

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", - заявил глава следственной группы Фред Вестербеке в комментарии каналу CBS, подготовившему большой материал к старту судебных слушаний по делу о преступлении русских террористов.

По словам следователей, сомнений в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК" нет.

Также отмечается, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам:" Мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - резюмировал следователь.

Судебные слушания трибунала по делу МН17 должны начаться 9 марта 2020 года.