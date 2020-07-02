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Гибель "МАУ": Франция пригласила Украину к расшифровке "черных ящиков"

02 июля, 09:30
Гибель "МАУ": Франция пригласила Украину к расшифровке "черных ящиков" - фото 1
Гибель "МАУ": Франция пригласила Украину к расшифровке "черных ящиков"

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" лайнера "МАУ", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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Об этом написал замглавы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

"Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля). Задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

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МАУ Украина Крушение рейса Тегеран-Киев Франция Новости Мир
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