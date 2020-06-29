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Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию

19:00
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию - фото 1
Иран отправил самописец сбитого лайнера "МАУ" во Францию

Иран отправил во Францию черный ящик украинского лайнера "МАУ", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Иранские эксперты так и не смогли получить специальное оборудование для расшифровки "черных ящиков" МАУ из-за действующих американских санкций. Как уточняет официальный Тегеран, отправленный самописец "серьезно поврежден". Как именно - не уточняется.

Работы по расшифровке ящиков начнутся не ранее 20 июля.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

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МАУ Иран Франция Новости Мир
Интерфакс Украина
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