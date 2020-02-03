Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни погибших украинцев

08:40
Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни украинцев - фото 1
Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни украинцев

Иран предложил очень низкие компенсации семьям жертв трагедии 8 января.

Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мне женщина (родственница погибшего – прим. ред.) говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. (долларов США - прим. ред.) - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами", - заявил президент, подчеркнув, что Украина будет и дальше давить на Иран.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

16 января главы правительств Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции обратились к властям Ирана с требованием выплатить компенсации семьям жертв, погибших из-за халатности иранских военных. Подробности читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Иран больше не поделится данными по гибели Боинга: Причина поражает - фото 1
Иран больше не поделится с Украиной данными по гибели Боинга: Причина поражает
13:30
"Не надо забывать!": Разумков грозно пригрозил слугам из-за Брагара - фото 1
"Не надо забывать!": Разумков грозно пригрозил "слугам" из-за Брагара
12:30
Пинчук продает часть бизнеса: Раскрыты детали - фото 1
Пинчук продает часть бизнеса: Что известно - СМИ
10:44
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
Вчера, 20:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35