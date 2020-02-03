Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни погибших украинцев

Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни украинцев

Иран предложил очень низкие компенсации семьям жертв трагедии 8 января.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда мне женщина (родственница погибшего – прим. ред.) говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. (долларов США - прим. ред.) - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами", - заявил президент, подчеркнув, что Украина будет и дальше давить на Иран.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

16 января главы правительств Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции обратились к властям Ирана с требованием выплатить компенсации семьям жертв, погибших из-за халатности иранских военных. Подробности читайте по ссылке.