"Героям слава!" залишиться на футболках збірної України

Героям слава! / УАФ

Напис "Героям слава!", який УЄФА раніше вимагав прибрати з футболок збірної України, не буде видалений з форми національної збірної на Євро-2020.

Напис, який дуже дратує Путіна та його посіпак, буде розташований за новим елементом дизайну. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

За його словами, переговори з УЄФА були дуже непростими, кілька разів сторони "заходили в глухий кут". Однак у підсумку вдалося досягти "переможного компромісу".

На мільйонних тиражах вже виготовленої форми залишаться написи "Слава Україні!" та "Героям слава!", а також зображення карти України. У всьому світі екіпіровку можна буде купити в першому представленому дизайні.

За словами Павелка, в ході переговорів "представники УЄФА неодноразово підтверджували, що узгодили гасло "Героям Слава!" на футболках наших гравців ще в грудні минулого року". Але з урахуванням нового рішення від України вимагали повністю видалити або замалювати цей напис.

Тепер же затверджено, що на час проведення Євро-2020 на внутрішній стороні футболок буде додано ще один елемент - велику емблему національних збірних з картою України, Тризубом і ще одним написом "Слава Україні!". А гасло "Героям слава!" буде розміщено за картою, в центрі обрисів кордонів України і повинно стати "оберегом" для футболістів.

Також Павелко підкреслив, що в УАФ переконали УЄФА в тому, що "Слава Україні!", "Героям слава!" і великий герб збірної України - це офіційні футбольні символи країни. В УЄФА погодилися взяти до уваги дане рішення виконкому УАФ і взяли час на додаткове вивчення питання вже після Євро-2020.

Також президент УАФ підкреслив, що під час Євро-2020 делегація збірної носитиме значки з великою емблемою національних збірних і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".