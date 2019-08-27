Гражданин РФ застрелил врага Путина в центре Берлина

В Германии показательно убили врага Путина

Среди бела дня в субботу, 24 августа, в берлинском парке Кляйнер Тиргартен российский наемник в упор расстрелял 40-летнего полевого командира войск Ичкерии Зелимхана Хангошвили. Действовал преступник по указке ГРУ РФ.

Хладнокровная расправа над человеком, который противостоял режиму Путина в 2001-2005 годах произошла аккурат в День Независимости Украины - очередной цели кровавого диктатора.

Кроме того, убийство может считаться весьма показательным на фоне разговоров Макрона, Трампа и компании о возвращении русских в G7, потеплению отношений со страной-агрессором и так далее, тогда как главный террорист мира продолжает орудовать далеко за пределами собственной территории.

По данным полиции, 49-летний убийца Вадим С. подъехал к гулявшему по Берлину Хангошвили на велосипеде, дважды выстрелил ему в голову, а затем уехал.

Подозреваемого нашли до того, как он успел сбежать в немытую. В квартире, где он поселился, нашли большую сумму денег, а также билет в Москву. Следователи установили, что террорист прибыл в Берлин из столицы РФ самолетом через Париж за пару дней до нападения.

Пистолет, которым воспользовался россиянин - "Глок 26" с глушителем - он выбросил в реку. Дайверы орудие преступления уже нашли.

Сам Хагношвили был известен благодаря своему участию во второй кампании войны за независимость Ичкерии. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. После поражения в войне он уехал в Грузию, но в 2015-м, пережив попытку покушения, отправился жить в Берлин.

Официально немецкая полиция о причастности к убийству чеченского командира русских пока не обвинила. Тем не менее, до установления использования пойманным киллером паспорта той же серии, которая была у "Петрова" и "Боширова", осталось совсем чуть-чуть.