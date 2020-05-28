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Германия попросила Онищенко уехать из страны: Раскрыты детали

18:00
Германия попросила Онищенко уехать из страны: Раскрыты детали - фото 1
Германия попросила Онищенко уехать из страны: Раскрыты детали

Власти Германии отказали экс-нардепу Александру Онищенко в политическом убежище и попросили его покинуть территорию страны.

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Об этом сообщает "Deutsche Welle".

По данным источников, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало Онищенко в предоставлении политического убежища в ФРГ и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Как отмечает издание, это не первый отказ в убежище, полученный экс-нардепом. Два года назад немецкое посольство в Испании отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой он мог бы претендовать на вид на жительство в Германии.

По словам адвоката политика, если Онищенко и вправду получит окончательный отказ в получении политического убежища, у него остается возможность уехать в РФ, гражданином которой он является.

Что было ранее?

В 2016 г. нардепа Александра Онищенко заподозрили в создании преступной группировки и хищении государственных средств при участии госкомпании "Укргаздобыча". Не дожидаясь ареста, политик скрылся за границей.

В феврале 2019 г. САП передала в суд обвинительный акт по делу Онищенко. В мае 2020 г. упомянутый документ был предъявлен подозреваемому, но не в личном порядке.

В конце того же месяца Высший земельный суд Ольденбурга освободил политика из-под ареста и отказал украинским властям в его экстрадиции. По мнению судей, Украина не сможет гарантировать Онищенко надлежащие условия содержания, предусмотренные международным правом. Следовательно, экстрадиция политика является недопустимой.

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Александр Онищенко Германия суд Новости
Deutsche Welle
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