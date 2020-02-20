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Антикоррупционный суд начнет судить мать экс-нардепа Онищенко

14:00
Мать Онищенко предстанет перед судом. Заочно - фото 1
Мать Онищенко предстанет перед судом. Заочно

В четверг, 20 февраля, Высший антикоррупционный суд приступит к рассмотрению обвинения Инессы Кадыровой в целом перечне преступлений. Мать Александра Онищенко участвовала в махинациях своего отпрыска, который нагрел страну на миллиарды.

Ближайшая родственница бывшего нардепа, который сейчас чилится в местах не столь отдаленных в Германии, находится в бегах и числится в розыске уже четвертый год.

Антикоррупционный суд обратился к Германии из-за экс-нардепа Онищенко

В прошлую пятницу, 14 февраля, коллегия Высшего антикоррупционного суда приняла решение о дате начала рассмотрения дела Кадыровой по существу. Сегодня служители Фемиды приступят к суду над соучастницей Онищенко, но вердикт, само собой, будет очень нескоро.

По данным САП и НАБУ, мать бывшего парламентария считается одной из руководителей сколоченной политиком преступной группировки. Действовала она со своим отпрыском и бизнесменом Валерием Постным.

Антикоррупционный суд начнет судить мать экс-нардепа Онищенко - фото 196109

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела.

Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.

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