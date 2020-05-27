Германия отказалась экстрадировать Онищенко: Раскрыты детали

Германия отказалась экстрадировать Онищенко: Раскрыты детали

Высший земельный суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко из-за отсутствия "гарантий надлежащего содержания" подозреваемого на Родине.

Об этом сообщает "Deutsche Welle".

Соответствующее решение суд принял 27 мая. Согласно вердикту суда, на данный момент невозможно установить, что уголовное дело против Онищенко не является уголовным преследованием. Кроме того у служителей Фемиды возникли опасения, что в случае экстрадиции экс-нардепа, Украина не сможет гарантировать ему надлежащие условия содержания, предусмотренные международным правом. Следовательно, экстрадиция политика является недопустимой.

В своем решении судьи ссылались на доклад Совета Европы (СЕ), составленный экспертами Европейского комитета против пыток. Согласно документу, в украинских тюрьмах бытуют "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство".

Отметим, что украинская пенитенциарная система действительно очень далека от идеала, однако для "постояльцев" с деньгами все же возможно некое подобие комфорта. Так, в начале мая 2020 г.стало известно об открытии люксовых камер в Киевском СИЗО. Но за них придется заплатить.

Что было ранее?

В 2016 г. нардепа Александра Онищенко заподозрили в создании преступной группировки и хищении государственных средств при участии госкомпании "Укргаздобыча". Не дожидаясь ареста, политик скрылся за границей.

В феврале 2019 г. САП передала в суд обвинительный акт по делу Онищенко. В мае 2020 г. упомянутый документ был предъявлен подозреваемому, но не в личном порядке.