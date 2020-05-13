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Экс-нардепу Онищенко предъявили обвинительный акт: Но есть нюанс

20:05
Экс-нардепу Онищенко предъявили обвинительный акт: Но есть нюанс - фото 1
Экс-нардепу Онищенко предъявили обвинительный акт: Но есть нюанс

Экс-нардепу Александру Онищенко предъявили обвинительный акт, но не в личном порядке.

САП оставила Онищенко без коня

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"13 мая 2020 в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора # САП состоялось первое заседание по существу по «газовому делу» о обвинении народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора. На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в САП, следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

Напомним, в 2016 г. нардепа Александра Онищенко заподозрили в создании преступной группировки и хищении государственных средств при участии госкомпании "Укргаздобыча". Не дожидаясь ареста, политик скрылся за границей.

В феврале 2019 г. САП передала в суд обвинительный акт по делу Онищенко.

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