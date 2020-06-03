Гео Лерос пожаловался на Николая Тищенко в НАБУ: Что известно?

Гео Лерос пожаловался в НАБУ на Тищенко и Ермака: Что известно?

В среду, 3 июня, слуга народа Гео Лерос обвинил нардепа Николая Тищенко и главу ОПУ Андрея Ермака в крышевании коррупционных схем в украинский столице.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице. Главный герой и организатор схем - Денис Комарницкий, его крыша народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, её исполнители - депутаты, чиновники, родственники и кумовья", - заявил Лерос.

О каких схемах идет речь?

По словам Лероса, в 2016 г. компания-прокладка "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста. Конечными бенефициарами предприятия являются Денис Комарницкий, Сергей Кучер и Максим Микитась; к управлению фирмой имеют отношение сестра нардепа Николая Тищенко Юлия и её муж Герман Блинов.

Деятельность последних будто бы и лоббирует владелец печальноизвестного ресторана "Велюр".

"Народный депутат Тищенко так отважно сражался в конце прошлого года за возвращение многомиллиардной компенсации из Государственного бюджета на Подольско-воскресенский мост, который строит компания "ЭКО-БУД-ТРЕЙД". Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями избирательного штаба Николая Тищенко в 2019 году", - отметил Лерос.

Как уточнил нардеп, за период с 01.08.2019 по 30.04.2020 на предприятие из городского бюджета перечислено 1 млрд 167 млн грн. По имеющейся информации, с субподрядчиков за этот же период было собрано 318 млн грн "черного нала".

В этом же году предприятием Кормарницкого заинтересовались следственные органы, однако с возвышением Андрея Ермака все уголовные производства по делу "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" были прекращены.

Таким образом, - подчеркивает Лерос, - Комарницкому удалось стать настоящим "смотрящим" в украинской столице. И "работает" он не один.

"Денис Комарницкий работает в плотной связке с Сергеем Кучером. Кучер до сих пор фактически руководит ГАСИ, расставив там доверенных ему лиц, постоянный гость Офиса Президента. Именно Кучера называют автором знаменитой схемы “5 долларов за квадратный метр”, из-за которой людям приходится переплачивать за квартиры", - рассказал Гео Лерос.

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