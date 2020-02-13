Генсек НАТО дипломатично "проехался" по попыткам Зеленского закончить войну на Донбассе

Столтенберг видит, что "мирные инициативы" к миру не ведут

Пока украинские власти упорно делают вид, что попытки пойти на уступки русским как минимум не приводят к ухудшению ситуации на фронте, в Североатлантическом альянсе не стесняются называть вещи своими именами.

Так, на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны стран-членов НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что для мирного урегулирования конфликта на Донбассе необходимы дополнительные усилия.

Имел в виду глава Альянса именно старания русских, которые никоим образом не стремятся закончить войну. При этом Столтенберг дипломатично "проехался" по инициативам Зеленского.

- Мы можем похвалить президента Украины за попытки поиска мирного разрешения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, ведь здесь остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня со стороны страны-агрессора. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно, – подчренкул генсек НАТО. - У нас прошла очень хорошая встреча с министром обороны Украины, мы подтвердили твердую поддержку Украины. Североатлантический совет и я, мы все были в Украине не так давно, мы посещали Морскую академию в Одессе, где работают инструктора и тренеры НАТО, мы видели корабли НАТО на рейде в Одессе. Это четко показывает нашу практическую помощь и политическую поддержку Украине. Инструктора НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат.

Фактически речь Столтенберга означает одно - украинские власти и генштаб упорно пытаются делать вид, что "обстрелы не мешают добиваться мира". В то же время на самом деле все договоренности с радостью выполняет только наша сторона, тогда как русские продолжают убивать украинцев, но не несут за это никакой ответственности.

Как известно, после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4, Украина засобиралась отвести войска в Гнутово. При этом населенный пункт является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.