Генпрокурор обвинил русских в разжигании бунтов в США

Влияние русских на бунты в США будет расследовано

В пятницу, 5 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о том, что ситуация с мародерствами и бунтами в ряде мегаполисов была вызвана отнюдь не желаниями американцев противостоять властям. Конфликт разжигали извне.

Как объявил глава прокуратуры в ходе брифинга, у министерства юстиции США существуют доказательства прямого вмешательства политиков и экстремистских сил к подстрекательству насилия.

Речь идет об участии в бунтах движения "Антифа", которое, как известно всему миру, создано и управляется русскими.

- У нас есть доказательства того, что “Антифа” и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических сил были вовлечены к подстрекательству к насильственной деятельности и участию в бунтах. Обвинения в планировании беспорядков объявили троим членам крайне правого движения "Бугалу", - отметил Барр.

Впрочем, куда важнее, что американцы уже расследуют иностранное вмешательство в ситуацию. И догадаться, на кого выйдут оперативники, совсем не сложно.

По словам генпрокурора, террористы из России с помощью соцсетей распространяют фейковую информацию о происходящем на улицах США для тго, чтобы "усугубить ситуацию всеми возможными способами".

В ходе беспорядков, как утверждает правоохранитель, только в Вашингтоне были ранены 114 стражей порядка. 22 из них попали в больницу. Общее же количество пострадавших в результате левацко-пассионарной движухи неизвестно.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В десятках городах вспыхнули массовые протесты, со временем переросшие в вандализм и мародерство. Для противодействия беспорядкам американские власти привлекли части Национальной гвардии.