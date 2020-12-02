Где живут Порошенко, Тимошенко и прочие: журналисты показали роскошные дворцы Козина

Богатая жизнь - другая / 1+1

Журналисты программы "Гроші" показали дворцы, которые расположены в Козине Киевской области. Дома принадлежат пятому президенту Петру Порошенко, лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко и другим известным политикам.

Дома окружены охраной и камерами наблюдения. Некоторые из них имеют даже свой собственный выход на пляж. Об этом сообщают "Гроші".

Огромный дом на берегу Днепра принадлежит Порошенко.

Также рядишком дворцы Тимошенко, третьего президента Виктора Ющенко и других политиков. Все это Козин.

Козин – один из самых дорогих поселков Украины. Роскошные дворцы с собственными выходами на пляж, охраной, камерами наблюдения...

Купить элитное поместье можно прямо сейчас - территория в 1,2 гектара, собственный пляж, винные погреба, SPA центр и множество камер наблюдения! И не менее престижные соседи. Для этого нужно просто заплатить за 10 миллионов долларов.

Петр Порошенко имеет на берегу Днепра целый дворец. Политики Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Анатолий Кинах также владеют не одним гектаром земли здесь.

В 2014 году рядом с поселком Козин - в Конча-Заспе - стоимость домов достигала и 20 миллионов долларов. Тогда это был рекорд. Семь лет назад один из самых дорогих домов стоил 15 миллионов долларов. Он продается до сих пор. Но владелец уже уменьшил цену - до 10 миллионов долларов.

Кто продает эти хоромы? И сколько стоят самые дорогие дома самых богатых политиков

Сейчас на продаже соседство с некогда главным радикалом страны – Олегом Ляшко. Это эко-дом из мрамора и дерева находится в селе Рудыки. Его построили два года назад и сразу выставили на продажу. За соседство с Ляшко придется выложить 5 миллионов долларов.

Кто имеет возможность приобрести себе дома такого класса, пояснил эксперт по недвижимости Роман Герасимчук: "В большинстве случаев это бизнес и люди, приближенные к государственному аппарату. Эти объекты не выгодны, в первую очередь, для самих брокеров. Слишком долго приходится над ними работать».

Козин - райская жизнь украинских политиков: