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ГБР открыло новую уголовку против Порошенко

15:00
Порошенко стал фигурантом очередной уголовки - фото 1
Порошенко стал фигурантом очередной уголовки

Во вторник, 18 августа, в Государственном бюро расследований зарегистрировали очередное по счету уголовное производство, открытое против бывшего президента Украины. Причем это дело, судя по всему, будет таким же мертворожденным, как и все остальные.

Как заявил адвокат Виталий Сердюк, фигурантами нового уголовного дела стал не только сам Порошенко, но и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Касается оно якобы "незаконного лишения свободы" экс-нардепа от "Радикальной партии" Андрея Артеменко в 2017-м году.

Тогда соратник Ляшко рассказывал об "альтернативных возможностях разрешения войны на Донбассе". Чуть позже выяснилось, что парламентарий скрыл информацию о наличии у себя канадского паспорта, из-за чего его лишили украинского гражданства.

Теперь же Артеменко и его адвокат пытаются доказать якобы совершенное Порошенко и Луценко преступление:

"Юрий Луценко, представители Государственной миграционной службы, комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и Петр Порошенко за несколько дней осуществили лишение гражданства Украины Андрея Артеменко, - отметил Сердюк. - Политическим основанием для этого стала попытка Артеменко вынести на общественное обсуждение предложений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и Крыму. Мы считаем, что власть использовала сфальсифицированные документы и сокрыла доказательства отказа Артеменко от канадского гражданства ещё в 2014 году, задолго до избрания народным депутатом".

По словам адвоката, детективы ГБР открыли уголовное дело по части второй статьи 367 УК Украины - "Служебная халатность".

Напомним, после поражения пятого президента на выборах вернувшийся в страну соратник Януковича Андрей Портнов тут же занялся правоохранительным спамом и наклепал множество заявлений в ГБР против Петра Порошенко. На каждое из его обращений детективы открывали уголовное дело. И хотя экс-президент во многих случаях, судя по всему, действовал на грани закона, реальных доказательств совершенных им правонарушений за год с лишним так никто и не нашел.

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