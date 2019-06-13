"Газпром" предложил Украине "мир": раскрыты детали

"Газпром" предложил Украине "мир": раскрыты детали

Российский "Газпром" предложил Украине подписать мировое соглашение. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По утверждению чиновника, соответствующее предложение уже направлено нашей стране.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - заявил Новак.

Напомним, ранее команда Зе предложила Виктору Медведчуку и Юрию Бойко приторговывать российским газом в Украине.

Отметим, что олигарх Виктор Медведчук неоднократно подчеркивал свои договоренности с Россией касательно возможных закупок газа для Украины.

Будто бы с этой целью он и летал в Москву на поклон к Дмитрию Медведеву. На это отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений так никто и не ушел.