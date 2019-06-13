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"Газпром" предложил Украине "мир": раскрыты детали

21:00
"Газпром" предложил Украине "мир": раскрыты детали - фото 1
"Газпром" предложил Украине "мир": раскрыты детали

Российский "Газпром" предложил Украине подписать мировое соглашение. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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По утверждению чиновника, соответствующее предложение уже направлено нашей стране.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - заявил Новак.

Напомним, ранее команда Зе предложила Виктору Медведчуку и Юрию Бойко приторговывать российским газом в Украине.

Отметим, что олигарх Виктор Медведчук неоднократно подчеркивал свои договоренности с Россией касательно возможных закупок газа для Украины.

Будто бы с этой целью он и летал в Москву на поклон к Дмитрию Медведеву. На это отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений так никто и не ушел.

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