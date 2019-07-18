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"Ганьба!": Зеленский поучил Парубия Конституции

14:06
"Ганьба!": Зеленский жестко обратился к Парубию - фото 1
"Ганьба!": Зеленский жестко обратился к Парубию

Намедни Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать Раду, однако тот отказался. Возмутившись таким решением, президент записал ответ.

Зеленский попросил Парубия вернуться

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех (т.е. нардепов - прим. ред) был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - написал Зеленский в Facebook и сослался на Конституцию.

'Ганьба!': Зеленский поучил Парубия Конституции - фото 184462

"В соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - возмутился гарант.

'Ганьба!': Зеленский поучил Парубия Конституции - фото 184463

Напомним, что последнее заседание Рады восьмого созыва прошло 12 июля. Спикер ВРУ Андрей Парубий отчитался об успехах за эти годы.

"Мы защищали страну от агрессора и одновременно реформировали страну во всех сферах жизни", - отметил политик.

Правда, большинство народа так не считает. Низкий рейтинг парламента был одним из доводов Команды Зе для его роспуска.

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Владимир Зеленский Андрей Парубий Выборы в Раду 2019 Верховна Рада Новости Украина
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