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ФСБ массово вербует украинцев, ездящих в Крым – СБУ

13:30
ФСБ массово вербует украинцев, ездящих в Крым – СБУ - фото 1
ФСБ массово вербует украинцев, ездящих в Крым – СБУ

ФСБ массово вербует украинцев, ездящих в оккупированный Крым.

СБУ схватила шпиона ФСБ. За фотографии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным источника, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ регулярно заставляют граждан Украины давать согласие на конфиденциальное сотрудничество".

В первую очередь российские спецслужбы интересует работа по сбору информации о сотрудниках СБУ и ВСУ, работающих у границы оккупированного полуострова.

Для вербовки украинцев, россияне используют разные методы: шантаж, запугивание, физическое и психологическое давление.

Напомним, что пока СБУ выявляет российских шпионов, ФСБ задерживает невиновных украинских граждан.

3 октября оккупанты арестовали украинца в Крыму, который якобы хотел попасть туда "в обход пунктов пропуска". Подробности по ссылке. За неделю до этого, 26 сентября, на пункте пропуска "Джанкой" был похищен другой гражданин Украины за "попытку въехать в регион по чужому паспорту".

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