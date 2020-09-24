Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Фокин нелепо извинился за "повстанцев" на Донбассе

14:15
Фокин нелепо извинился за "повстанцев" на Донбассе - фото 1
Фокин нелепо извинился за "повстанцев" на Донбассе

Член украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился за применение некорректной терминологии к российским боевикам на Донбассе.

Фокин пролез в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - заявил Витольд Фикин.

Что было ранее?

21 сентября Виктольд Фокин, комментируя возможность ввода контингента ООН в Украину, назвал российских боевиков "повстанцами". Вполне ожидаемо, что слова политика были очень негативно восприняты общественностью.

Несмотря на это и другие просчеты, Витольд Фокин по прежнему продолжает исполнять свои обязанности.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Витольд Фокин Трехсторонняя контактная группа АТО ДНР Новости Украина
Интерфакс Украина
Другое на тему
"Атлантида" Валентина Васяновича будет номинирована на "Оскар" - фото 1
Оскаровский комитет определился с украинским фильмом-претендентом на награду
17:00
Евросоюз введет санкции за Керченский мост - фото 1
Евросоюз введет санкции за Керченский мост
16:20
Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали - фото 1
Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали
14:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30