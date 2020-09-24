Фокин нелепо извинился за "повстанцев" на Донбассе

Фокин нелепо извинился за "повстанцев" на Донбассе

Член украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился за применение некорректной терминологии к российским боевикам на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - заявил Витольд Фикин.

Что было ранее?

21 сентября Виктольд Фокин, комментируя возможность ввода контингента ООН в Украину, назвал российских боевиков "повстанцами". Вполне ожидаемо, что слова политика были очень негативно восприняты общественностью.

Несмотря на это и другие просчеты, Витольд Фокин по прежнему продолжает исполнять свои обязанности.