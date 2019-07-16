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Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро

13:25
Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро - фото 1
Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро

Министерство юстиции Австрии согласовало экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

Фирташ шумно погулял в Вене

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Решение об экстрадиции бизнесмена принято после консультаций с местным МИД. Дальнейшие вопросы по высылке Фирташа на данный момент возложены на Земельный суд Вены.

До их решения украинский олигарх продолжит пребывать на территории Австрии.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Бизнесмена подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. 25 июня 2019 г. Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции олигарха.

По факту, судьба Фирташа предрешена: его будут долго допрашивать против других известных украинцев, подозреваемых в совершении преступлений.

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Австрия Дмитрий Фирташ США Новости Украина
DW
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