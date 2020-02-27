Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли

Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы

В четверг, 27 февраля, на экраны страны выходит новый исторический фильм "Черкаси", посвященный подвигу украинских моряков, мужественно противостоявших русской оккупации Крыма. Что это за фильм и стоит ли его смотреть - расскажет Без Табу.

Историческое украинское кино - ПОРА

Жанр исторического кино в Украине крайне опасный. В стремлении исправить историческую несправедливость, сделанную Россией в той или иной формой, один за другим появились фильмы “Крути 1918”, “Тайный дневник Симона Петлюры” и т.д, которые даже как для ознакомления школьникам не очень хочется показывать из-за реально низкого качества продукта.

Коснулись исторические фильмы и современной войны на Донбассе - "Киборги", "Донбасс", "Позывной Бандерас", "Наши котики" и т.д. В случае с этими картинами всегда находились те, кто говорил что-то в стиле “рановато, еще болит”. На самом деле, нет никаких устоявшихся рамок о том, когда и как именно надо говорить о подобных событиях. А потому впервые за шесть лет на экраны выходит картина об аннексии Крыма - “Черкаси”.

Черкаси 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Черкаси - долгий путь на экран

Вера в проект появилась еще на стадии анонса по нескольким причинам. Первая - о Крыме еще никто не снимал военную драму, а история с последним украинским кораблем на полуострове в 2014 году звучит максимально амбициозно и интересно. Вторая - в отличии от страны-агрессора мы - не бешеные псы и не выпустим в свет такой продукт как фильм “Крым” Пиманова.

Одновременно у съемочной команды были проблемы при производстве. Начнем с того, что Госкино утвердило фильм в 2016 году, выделив на него 17,3 миллионов гривен. Общий бюджет составлял 40 миллионов гривен, в него вложилось также ВМС Украины Одесской и Черниговской областей.

Активная рекламная кампания - государство делает ставку на фильм

Фактически снято все было в 2017 году, однако команда столкнулась с нехваткой денег на пост-продакшн. Так что в феврале 2019 года создатели собрали еще 350 тысяч гривен на то, чтобы все таки доделать картину. Еще 150 тысяч накинул фонд “Возрождение”.

С датой премьеры тоже было все сложно. Сначала “Черкассы” должны были выйти на День независимости в 2018 году (24 августа), потом на тот же праздник в 2019. В конце концов, фильм выходит с потом и кровью ровно под шестую годовщину аннексии Крыма - 27 февраля 2019 года. И тут хотелось отметить символичность и важность этого выхода, если бы не куча разных “но”.

Историческая основа

Все мы помним начало Революции Достоинства, активные фазы, смерть и подвиг, Небесную сотню и т.д. Но все это происходит в Киеве. В Крыму разворачивался другой сценарий. 26 февраля 2014 под стенами Верховного Совета Крыма собирается мирный митинг против проведения внеочередной сессии крымского парламента, на которой могли рассматривать вопрос об отсоединении Крыма от Украины. Сессия была сорвана, а уже 27 февраля "зеленые человечки" заполонили украинский полуостров. Далее происходят захваты аэропорта "Бельбек" под Севастополем, других аэродромов и военных баз Украины. Таким образом, Россия грубо оккупировала Крым.

Во время всех этих событий тральщик "Черкаси" стоял на озере Донузлав. В начале марта "зеленые отморозки" затопили на выходе из озера четыре корабля, лишь бы украинские суда не направились в порт Одессы. Еще за парочку дней до этих событий командующий ВМС Украины Денис Березовский присягает на верность народу Крыма, что фактически – госизмена.

На протяжении марта украинские суда сдавались один за другим. На самом корабле 21 марта 2014 на берег сошли 9 человек личного состава, один мичман и два офицера, написав рапорт об увольнении. Экипаж предпринимал попытки покинуть озеро, но российские военные постоянно их пресекали. Более того, пытались несколько раз штурмовать тральщик.

“Воины света” - исполняют моряки корабля ВМС Украины “Черкаси”:

"Черкаси" оставались последним украинским кораблем в Крыму до 25 марта. Чтобы захватить остатки команды оккупанты задействовали вертолеты (!), и штурм длился более двух часов. Погибших в этом инциденте не было. Моряки вернулись на материковую Украину в статусе героев. А сам тральщик "Черкаси" стоит и сегодня в аннексированном Крыму.

Дерусь, потому что - дерусь

Если вы не знаете эту предысторию, то понять фильм будет сложно из-за его сумбурности. Как и в любой картине в фильме "Черкаси" есть два главных героя, с которыми зритель должен пройти определенный путь по обрисованным выше событиям. Речь идет о двух сельских пареньках Мишке (Евгений Ламах) и Льве (Дмитрий Сова). Один избитый местной гопотой и бухающий как черт. Второй – интроверт, убивающий корову. И оба похожи в том, что желают служить моряками. Правда Мишко сначала хочет, а потом ломается и не хочет, но объяснять причину особо некогда, так что давайте сразу перейдем на корабль.

Это сейчас мы не пересказываем начало фильма, это мы буквально его описываем. То есть мотивации у этих «двух из ларца» абсолютно нет. А если нет мотивации то, что вообще должен чувствовать по отношению к этим двум современным «портосам» зритель – риторический вопрос. И ситуацию в дальнейшем уже ничего практически не спасает.

Развития отношений Мишки и Льва в стрессовых условиях просто нет, что уж говорить о развитии их характеров, что есть неотъемлемой частью хорошо прописанного персонажа. Но задумываться об этом у зрителя времени нет, потому что на него продолжают наваливать еще десятки каких-то непонятных людей, у которых нет имен.

Единственный, кого ты успеваешь запомнить в этом цирке - капитан “Черкас” Юрий Федаш, отлично сыгранный актером Романом Семисалом. Смотря на него, невольно приходишь к мысли, что режиссер картины Тимур Ященко не того главного героя выбрал и в этом прогадал.

Что плохого: Сценарий

К хаосу из огромного количества персонажей добавляется еще и отвратительный сценарий. То есть, в каких-то общих чертах ты понимаешь, о чем история, что происходит столкновение двух народов, армий, моряков и т.д. Но понять, кто за кого и как – очень тяжело. В итоге на протяжении фильма возникает стандартный набор вопросов - почему, когда, зачем.

Почему оставшаяся на тральщике команда, которая в начале «чмырила» друг друга и «кошмарила», вдруг стала единой семьей? Почему интроверт Лев съехал с катушек? Почему в финале такой странный и выдуманный твист?

Когда вообще происходят события фильма? Зачем перескакивать так грубо на флешбеки?...

Для "Черкас" - это фиаско. Нереально крутая история была спущена практически в унитаз. Не хочется искать оправдания чьим-то ошибкам. Но не отпускает ощущения, что вся съёмочная команда оказалась в положении, когда случайно часть отснятого материала потерялась. Причем это была адекватная и очень важная часть.

Что хорошего: колорит, правда жизни и чуток экшна

У картины "Черкаси" хорошая экспозиция конкретно ситуации в Крыму на 2014 год. На протяжении многих лет между украинскими и российскими военными выстраивались действительно дружеские, а порой даже кумовские отношения. По будням – совместные учения или соревнования. По выходным – «пивасик» в рандомном стрип-баре. Эта картинка выглядит правдиво, учитывая, что столь сложную операцию по захвату украинского полуострова невозможно было бы провернуть с бухты-барахты, ее было необходимо готовить годами, если не десятилетиями. Тут же надо отметить, насколько оказалась украинская армия и ВМС неподготовленными к вторжению России.

Не ищите тут «зрады», политика Украины по отношению к собственным войскам и их развитию оставалась отвратительной тоже из-за слишком тесных отношений с Федерацией. Нас уверяли в том, что мы «братский народ» и что именно Россия в случае чего нас защитит. И видеть на экране молодых юнцов с молоком на губах или щиты с палками вместо дополнительного огнестрельного оружия - это признать перед самим собой, что мы были слабы. И сделать это будет не стыдно, ведь это чистейшая правда.

Яркий и также правдивый момент в фильме «Черкаси» - старая дедовщина в рядах армии. Тут бы матом выражаться, но жанр не позволяет. Моряков тут бьют нещадно за незнание количества иллюминаторов на судне, наказывают чуть ли не карцером за случайную самоволку, а кока кормят его же перловкой с опарышами (хотя тут вот уже есть преувеличение). Также плюсом картины являются матюки выше третьего этажа и суржик. Когда два эти элемента используются в реально оправданных условиях, претензий вообще нет. А условия войны или Крыма, в котором всегда было двуязычие – это оправданные условия.

Касательно же экшна, который немного нам показали в трейлерах, все оказалось не так плохо, но очень мало. Если закрыть глаза на "так себе" нарисованную графику местами, то можно даже насладиться операторской работой Юрия Дуная. Что уж там, его проходки одним планом за членами команды на качающемся судне – выглядит как полноценное погружение в киношную реальность. А за кадры моря, корабля на море и отдельных героев через прием "взгляд бога" (то есть, сверху) – респект.

Что в итоге

"Черкаси" - это память о событиях в Крыму в 2014 году, но с большой болью. Для тех, кому аннексия болит в любой степени, процесс просмотра похож на процесс втирания морской соли в открытые раны. Потенциально хорошая история для экранизации была не реализована н а 100%. Надо честно признать, что это полный провал в плане сценария, персонажей и особенно финала. И мало спасает всю эту ситуацию хорошая экспозиция, отличная музыка или поводы поорать с тупости русских оккупантов (а такие поводы все же будут). Единственное во что хочется верить, что следующая картина про аннексию Крыма будет лучше и без привкуса разочарования на языке.

Настя Белова, специально для Без Табу