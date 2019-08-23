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Черкаси: Дата выхода фильма о подвиге украински моряков

20:00
Черкаси: Дата выхода фильма о подвиге украински моряков - фото 1

В пятницу, 23 августа, авторы одного из самых ожидаемых украинских фильмов - военной драмы "Черкаси" - назвали дату премьеры ленты, а также представили официальную афишу и тизер фильма.

Фильм режиссера Тимура Ященко "Черкаси" рассказывает о трагических событиях весны 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым, а украинские армия и флот были блокированы и не предпринимали никаких действий. Все, кроме экипажа минного тральщика "Черкаси".

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Корабль вместе с другими кораблями ВМФ Украины в марте 2014 года был блокирован русскими в озере Донузлав. Все экипажи кораблей, кроме "Черкас", предпочли сдаться оккупантам. Тральщик же пошел на самоубийственный прорыв с песней "Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг". Попытка прорваться из ловушки не увенчалась успехом и экипаж корабля решил держать оборону и не сдаваться русским...

Подвиг экипажа корабля "Черкаси" в 2014 стал лучиком света в темно царстве безнадеги и уныния, стал символ борьбы Украины за свою свободу и надеждой на победу сил добра.

А исполнение моряками хита группы Ляпис Трубецкой "Воины света" стало вирусным и вдохновило многих украинцев на борьбу с агрессоров.

Черкаси 2020 - смотрите тизер фильма онлайн:

Именно эти события легли в основу фильма, мировая премьера которого состоится 27 февраля 2020 года. Она приурочена к годовщине аннексии Крыма русскими оккупантами.

Премьера фестивальной версии драмы «Черкассы» состоялась 16 июля 2019 на Одесском международном кинофестивале.

Уже представлены афиша и тизер фильма.

Черкаси: Дата выхода фильма о подвиге украински моряков - фото 186445

Консультантом фильма выступил реальный командир тральщика Юрий Федаш, под чьим командованием экипаж три недели держал оборону. В актерский состав вошли моряки, оборонявшие «Черкаси» в 2014-м. Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе и Черниговской области.

В ролях: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль.

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