22 мили: Слишком больно глазам, слишком больно мозгу

11:35 , Сегодня , Сегодня

Марк Уолберг и все-все-все

На экранах страны - «22 мили» - незаурядный боевик с неплохими боевыми сценами, неплохим актерским составом, но с криворуким монтажом и операторской работой, а также чрезмерно закрученным (да, такое бывает) и неоправданным сюжетом.

Мартин Скорсезе предпочитает Леонардо ди Каприо. Квентин Тарантино фанател от Сэмюэля Л. Джексона еще до того, как он стал одноглазым папкой в Марвел. Кристофер Нолан предпочитает старину Майкла Кейна. А Питер Берг снимает фильмы для Марка Уолберга. Никто не спорит, что у филантропа Уолберга есть и хорошие роли, и плохие. Но чаще всего именно никакие – из фильмов Берга. «Глубоководный горизонт», «Уцелевший», «День патриота». И вот теперь еще один громко заявленный экшончик «22 мили». Правда, лучше б он назывался «Полтора часа приступа эпилепсии».

22 мили: смотрите трейлера фильма онлайн:

22 мили - о чем фильм: Вся история фильма крутится вокруг агента суперофигезного американского подразделения «Призраки» по имени Джеймс Сильва (Марк Уолберг). Он со своими приколами головного мозга. Мол, дикий вундеркинд, который других людей любит мешать с испражнениями. Профессионализм его команды по выполнению тайных операций зрителям демонстрируют сразу. Заодно забрасывая удочку-подсказку на весь остальной сюжет.

«Призраки» спустя 16 месяцев оказываются в американском посольстве в Индонезии, где находятся в активном поиске опасного химического вещества – вредного изотопа цезия. Информатором выступил якобы тайный источник агента Элис (Лорен Коэн). А немного погодя он и сам заявляется под стены амбасады с требованием срочной депортации за границы Индонезии. Мол, американцы вывозят – он сразу дает всю информацию о местонахождении цезия. Конечно, информатора Ли Нура (Ико Ювайс) теперь хотят убить все. Значит, Сильве необходимо срочно доставить его в аэропорт, преодолев адские 22 мили.

Но адские эти 22 мили не для Марка Уолберга, а для самого зрителя, рискнувшего пойти в кинотеатр. Пойдем по порядку и с самого начала. Конечно, спойлерить не совсем хорошо, но Россия – враг. Государство со столицей в Москве само виновато, что последние годы ведет себя как тупорылый гопник, а потому – ответка от Голливуда абсолютно логична.

В принципе, главный посыл можно понять уже на вступительных титрах, где кадры бомбежки в каком-то Афганистане сменяется кадрами тренировки явно российского спецназа или сотрудников ФСБ. Потом «бам»! И тут же господин Трамп. «Бам»! Ким Чен Ын. «Бам»! Вмешательство в американские выборы. «Бам»! Хакерские атаки. И еще парочку «бам»! Слишком много быстро сменяющихся кадров, которые демонстрируют явно нынешнее отношение США к Кремлю, но в фильме. Только, смотря на них, прям так и хочется спросить «А где же Путин?». Нет, серьезно. Ну, все так красиво и логично к нему подводилось. Но вместо Путина мы получаем крутецкий самолетик, вылетающий из Рашки. А на борту дамочку генерала (забавно, но не Москалькова) и офицер рангом поменьше, но с такими выразительными бровями, что держите трусики дамы. Один изгиб брови снесет все к черту.

Ладно-ладно, шутки шутками, но все действительно крутится вокруг России и способности шпионов выступами не просто двойными, но тройными дрянями агентами. Просто эту идею Берг подал уж в слишком закрученном сюжете. Мол, хотел выпендриться, дать пищу на размышления, но при этом забыл, что совершил одну страшную неисправимую ошибку. В этой картине весь упор сделан на драках, погонях и даже откровенной разделки тушки человеческой. Все в традициях современных боевиков. Причем местами действительно неплохие боевые сцены. Но все губит монтаж. Невероятно быстрая смена планов так и кричит, что у монтажера был приступ. Эпилепсии или нехватки кофеина в организме – черт его знает. Именно монтаж губит все, что только можно в фильме «22 мили». А зрителю приходится смотреть, будто под расстрелом, ведь он ждет хотя бы пятиминутной передышки. Либо же выколоть самому себе глазки, чего, слава богу, в кинотеатрах еще не было замечено.

Кстати, лучшую часть боевых сцен, запоротых при монтаже, перетянул на себя тройной мудак агент индонезийский актер Ико Ювайс. Чувак действительно старался, рвал, метал, протыкал и сопротивлялся (к сожалению, только врагам). Перетянул на себя одеяло настолько, что Уолберг особо не отличился физически, предпочитая интеллектуальные разговоры и высокие монологи о главном в перебивках между экшончиком. При этом напоминая героя Бэна Аффлека из картины «Расплата».

Марта Уэйн или звезда «Ходячих мертвецов» Лорен Коэн так и не удивила каким-то сверхкрутыми способностями в плане боев, но зато матерится как сантехник Василий Петрович. А вот та, кто действительно спортом зарабатывает в реальной жизни, рестлерша Ронда Раузи, так и не получила свой рукопашный бой. Хотя на это было бы интересно посмотреть. Во втором сезоне сериала Blindspot у нее был бенефис, но и там матерой дзюдоистке как-то быстро наваляли. Зато она отыгралась на звездах в седьмом "Форсаже".

Ронда Роузи демонстрирует навыки:

Что в итоге мы имеем. «22 мили» - это незаурядный боевик с неплохими боевыми сценами, неплохим актерским составом, но с криворуким монтажом и операторской работой, а также чрезмерно закрученным и неоправданным сюжетом. И «22 мили» преодолеть оказывается более-менее просто только Марку Уолбергу. С такими темпами можно посмотреть «13 часов: Тайные солдаты Бенгази», «Судья Дредд» 2012 года, «16 кварталов». В этих картинах концепция похожа на «22 мили», но тут хотя бы никто не претендует на звание «ради мыслительного процесса».

Фильм "22 мили" - на экранах Украины - с 23 августа 2018.

Настя Белова, Без Табу