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Філіп Кіркоров загрожує національній безпеці України

14:39
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Міністерство культури та інформаційної політики додало російського артиста Філіпа Кіркорова до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці. Про це відомство повідомило 23 червня.

«11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 Кіркорова Філіпа Бедросовича було включено до переліку», – йдеться в повідомленні Мінкульту.

Міністерство нагадує, що не має повноважень додавати людей до цього переліку самостійно і робить це на звернення Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України або Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі в переліку 201 людина. 18 червня Мінкульт додав до списку російського рок-музиканта, лідера гурту «Земляни» Сергія Скачкова.

Раніше Філіпу Кіркорову заборонила в’їзд Литва, пояснивши це тим, що він регулярно виступає в окупованому Росією українському Криму, порушуючи цим правила в’їзду на міжнародно визнану територію України.

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Министерство культуры Филипп Киркоров СБУ Новини Украина
Радіо Свобода
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