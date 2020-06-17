Филатов с Ко cоздаст партию мэров: Кто туда войдет?

Филатов с Ко cоздаст партию мэров: Кто туда войдет?

В пятницу, 19 июня, украинские мэры представят новую политическую партию.

Об этом сообщает "Zn.ua" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, для реализации проекта использована партия "Нова Європейська Україна", перерегистрированная в Днепре и переименованная в "ПРОПОЗИЦІЮ". 19 июня состоится объявление программы действий и приглашение всех коллег к переговорам, а на 3 июля запланирован съезд.

"Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех. В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись", - сообщил источник.

Кто войдет в партию?

Организаторами политсилы являются мэры Борис Филатов (Днепр), Александр Сенкевич (Николаев), Алексей Каспрук (Черновцы) и Сергей Сухомлин (Житомир).

А что Виталий Кличко?

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании партии, но его появления все же стоит ожидать на презентации. Предположительно, глава КГГА не заинтересован в присоединении к какой-либо сторонней силе. Ранее политику уже предлагала сотрудничество "Европейская солидарность", однако учитывая ее низкий рейтинг среди киевлян (на парламентских выборах "слуги народа" завоевали все округа в столице – прим. ред.), он предпочел с ней не связываться, оставшись при своем "УДАРе".