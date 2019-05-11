Раскол ПЦУ: Минкульт резко осадил Филарета

19:30 11 мая,

На днях экс-глава Киевского патриархата Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на Томос. Минкульт это отрицает.

Об это сообщается на сайте учреждения.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского Православного Объединительного Собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной Церкви Украины", - сказано в заявлении минкульта.

Соответственно, - утверждает министерство - о какой-либо юридической деятельности УПЦ КП не может быть и речи.

"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", - говорится в сообщении учреждения.

Напомним. экс- глава упраздненного УПЦ КП Филарет запустил хитрую схему, целью которой является возвращение себе всей полноты власти в украинском православии. Это чревато потерей Томоса.