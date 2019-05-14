Епифаний высказался о будущем ПЦУ

20:55 14 мая,

Епифаний высказался о расколе

Глава ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал слухи о возможном расколе новосозданной Церкви. Спойлер: его не существует.

Об этом он рассказал в интервью СМИ.

"В целом в Украинской церкви раскола как такового нет и не будет, потому что каждый иерарх имеет определенные мысли, но сообща должны дальше строить свое будущее", - заявил глава ПЦУ.

Несмотря на позитивный настрой, он не отрицает, что некоторые "соблазны" есть, но Церковь их обязательно преодолеет. Как - другой вопрос.

Напомним, экс-глава УПЦ КП Филарет неожиданно выступил за сильную ПЦУ ….независимую от Константинополя.

"Сейчас идет борьба … внутри самого Православия. … Борьба идет за то, быть в независимом государстве Украинской церкви или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость Украинской церкви и независимость государства, а другие предают так же, как предавали и тогда", - отметил священнослужитель.

И продолжил.

"Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - заявил Филарет.

Напомним, целую неделю бывший "патриарх" Филарет мутил воду и ставил под угрозу не только свое наследие, но и Томос. Однако во вторник, 14 мая, все решилось само собой.