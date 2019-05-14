Филарет поддержал единство ПЦУ. Но есть одно "но"

20:00 14 мая,

Филарет поддержал единство ПЦУ. Но есть одно "но"

Экс-глава УПЦ КП Филарет неожиданно выступил за сильную ПЦУ ….независимую от Константинополя.

Об этом он заявил СМИ в интервью.

"Сейчас идет борьба … внутри самого Православия. … Борьба идет за то, быть в независимом государстве Украинской церкви или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость Украинской церкви и независимость государства, а другие предают так же, как предавали и тогда", - отметил священнослужитель.

И продолжил.

"Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - сказал Филарет.

Но есть одно "но". В случае претензии на патриархию, как того и хочет Филарет, у ПЦУ отберут Томос. А это чревато последствиями.

Напомним, целую неделю бывший "патриарх" Филарет мутил воду и ставил под угрозу не только свое наследие, но и Томос. Однако во вторник, 14 мая, все решилось само собой.