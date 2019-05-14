Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Филарет поддержал единство ПЦУ. Но есть одно "но"

14 мая, 20:00
Филарет поддержал единство ПЦУ. Но есть одно "но" - фото 1
Филарет поддержал единство ПЦУ. Но есть одно "но"

Экс-глава УПЦ КП Филарет неожиданно выступил за сильную ПЦУ ….независимую от Константинополя.

Раскол ПЦУ: Филарет шокировал новым заявлением

Об этом он заявил СМИ в интервью.

"Сейчас идет борьба … внутри самого Православия. … Борьба идет за то, быть в независимом государстве Украинской церкви или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость Украинской церкви и независимость государства, а другие предают так же, как предавали и тогда", - отметил священнослужитель.

И продолжил.

"Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - сказал Филарет.

Но есть одно "но". В случае претензии на патриархию, как того и хочет Филарет, у ПЦУ отберут Томос. А это чревато последствиями.

Напомним, целую неделю бывший "патриарх" Филарет мутил воду и ставил под угрозу не только свое наследие, но и Томос. Однако во вторник, 14 мая, все решилось само собой.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Патриарх Филарет ПЦУ УПЦ КП Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...