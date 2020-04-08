Фигуранты пленок Ермака рассказали об участии главы ОПУ в торговле должностями (ВИДЕО)

Андрей Ермак, как говорят свидетели, участвовал в коррупционной схеме вместе с братом

Попавшие на записи скрытых камер Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые обсуждали с Денисом Ермаком назначения на топовые должности за деньги, утверждают, что приближенный к Зеленскому Андрей Ермак был в курсе всего происходящего и лично получал средства.

Так, по словам Дмитрия Штанько, в общей сложности для нынешнего главы Офиса президента, а тогда - для одного из лидеров Зе команды было собрано около 100 тысяч долларов.

Все эти деньги получил Ермак-младший, а старшему брату досталась как минимум десятая часть от этой суммы.

Фигуранты скандальных пленок, на которые почему-то не отреагировал Владимир Зеленский, в интервью команде "Бигус.Инфо" заявили, что 5 апреля уже давали показания детективам антикоррупционного бюро.

- Мы написали заявления о совершении преступления и допиталися по этому поводу, - заявил Штанько. - Изложили факты мошенничества и признаки коррупции, которые касаются и Андрея, и Дениса Ермаков.

Как утверждают сами мужчины, Ермаки разработал схему, которая якобы позволяла "людям с улицы" получить любую государственную должность. Стоимость назначения варьировалась от 150 до 900 тысяч гривен, а передавать деньги нужно было старшему брату через младшего.

- Во время одной из встреч с Ермаком-младшим он созвонился с братом для решения возникших вопросов о "вступительном взносе". Он не пытался скрыть, с кем именно разговаривает по телефону. Более того, в процессе этого звонка обсуждалась кандидатура человека на пост главы Госгеокадастра.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.