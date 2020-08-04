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Фигуранта дела о заводе "Краян" забросали гранатами в Одессе

12:40
Возле машины Коломийца взорвались две гранаты - фото 1
Возле машины Коломийца взорвались две гранаты

Вечером в понедельник, 3 августа, неподалеку от спорткомплекса "Краян" прогремели два взрыва, а также несколько выстрелов. Как оказалось, киллеры напали на экс-депутата Килийского райсовета Анатолия Коломийца.

Называющий себя антикоррупционером фигурант уголовного дела о покупке мэрией помещений завода-банкрота "Краян" по завышенной цене, даже не получил ранений.

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По его словам, нападение произошло в момент выхода с работы. Двое злоумышленников якобы бросили в него по гранате каждый. Коломиец в ответ начал отстреливаться. Тогда киллеры сбежали, бросив свою машину.

- Я вызвал полицию, которая по приезду обследовала территорию. Копы нашли еще одну гранату Ф-1. Автомобиль пострадал, я, к счастью, нет, - отметил Коломиец.

Эпично, что фигурант уголовки о хищениях 92 миллионов гривен связывает нападение с работой подразделения "Международной антикоррупционной ассамблеи", где он "борется с коррупцией".

Как известно, Коломийцу, бывшему нардепу Александру Дубовому, а также бывшем помощнице Геннадия Труханова Алене Поповой детективы НАБУ сообщили о подозрении в причастности к масштабной коррупционной схеме.

Напомним, здание госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года продали за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия, но уже за 185 млн грн.

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Одесса стрельба взрыв покушение НАБУ Коррупция Новости Украина
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