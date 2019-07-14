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Фигурант дела об убийстве Гандзюк идет в Раду при поддержке "Слуги народа" (ФОТО)

15:00
Евгений Рыщук прется в Раду - фото 1
Евгений Рыщук прется в Раду

Замглавы Херсонской облгосадминистрации, который напрямую связан с Владиславом Мангером и проходит по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, баллотируется в Верховную Раду с рекламой в стиле "Слуги народа" и спонсирует концерты "95 квартала".

Хотя сам Рищук официально отношения к партии Зе не имеет, кандидат от этой политсилы целенаправленно не ведет никакой агитации, так что зашкваренный политик не только ассоциируется со "Слугой народа", но и, де-факто, пользуется ее поддержкой.

Кум Медведчука и кандидат в нардепы от "Слуги народа" баллотируется в Раду незаконно

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Роман Синицын.

По его словам, на встречах с избирателями Рищук вообще не скрывается и прямо говорит, что баллотируется едва ли не лично от Владимира Зеленского.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк идет в Раду при поддержке 'Слуги народа' (ФОТО) - фото 184248

"Евгений Рищук развесил борды в стиле "Слуги народа". Да, это может каждый сделать, за это нет наказания. Но настоящий кандидат от "Слуги народа" не развесил, - отметил блогер. - Кроме того, он проводит концерты 95-го квартала. Нет, это не шутка. Вот афиша. Концерт и спонсор фирма Рищука "Укравит". Если после его визита Владимира Зеленского в Херсонскую область ситуация в округе не изменится, то "убийца Кати Гандзюк станет кандидатом от Владимира Зеленского. При его молчаливой поддержке".

Фигурант дела об убийстве Гандзюк идет в Раду при поддержке 'Слуги народа' (ФОТО) - фото 184247

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.

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