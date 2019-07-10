Кум Медведчука и кандидат в нардепы от "Слуги народа" баллотируется в Раду незаконно

Андрей Холодов идет в Раду незаконно / Радио Свобода

Андрей Холодов, который является 22-м номером в списке партии Зеленского, а по совместительству приходится еще и кумом Оксаны Марченко, не имеет права участвовать в выборах. Дело в том, что будущий нардеп живет большую часть времени в Австрии, а не в Украине.

Как выяснили журналисты "Схем", за границей Холодов жил больше, чем разрешено законом для регистрации канидатом в народные депутаты.

Данные ГПСУ свидетельствуют о том, что только в 2015-м Холодов находился за пределами страны не менее 204 дней. В другие годы адепт партии Зе также не слишком часто бывал в стране.

Большинство полетов из Украины и сюда кум Медведчука совершил в Вену, где у него есть вила за шесть лямов евро.

Журналисты проекта "Схемы" напомнили, что согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", парламентарием может стать гражданин, достигший на день выборов достиг 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине на протяжении последних пяти лет. А в законе "О гражданстве Украины" указано, что "непрерывное проживание" значит, что разовый выезд человека за границу по частным делам не превышает 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

- В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет, комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", - прокомментировал происходящее аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Впрочем, "Слугу народа" из списков никто не вычеркнет.