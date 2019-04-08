Фанаты "Карпат" разгромили поезд: Копы испугались, клуб - отморозился

"Карпаты" на выезде

Команда львовских "Карпат" давно не может похвастаться громкими победами на футбольном поле, зато регулярно отмечается в скандальной хронике.

На этот раз речь идет не о беглом олигархе Дыминском, и не о футболистах, а их болельщиках. Фанаты команды львовских "Карпат" 6 апреля отправились поддержать свою команду на матч 1/4 финала Кубка Украины с "Ингульцом", который состоялся в Александрии.

Группа из 250 болельщиков помчала на игру на поезде №120 "Львов - Запорожье". В пути парни приняли решение буянить. В результате вандалами были изувечены три вагона поезда - 4,5 и 6.

Причиненный ущерб тщательно зафиксировали и задокументировали представители "Укрзалізниці":

"6 апреля пассажиры поезда №120 сообщением Львов-Запорожье повредили оборудование вагонов №4,5 и 6. В частности, было разбито 12 окон в вагонах и тамбурах, из поезда хулиганы выбросили 21 матрац, 25 подушек, 25 постельных комплектов, 3 огнетушителя и одно зимнее одеяло. Теперь вагоны подлежат восстановлению и временно сняты с маршрута".

Зачем кому-то понадобилось зимнее одеяло - не уточняется, но, возможно, именно это несоответсвие и стало причиной инцидента. Однако это предположение отменяет видео с мечта событий, которое доказывает, что причиной дебоша стало "пивко", остатки которого остались в разгромленых вагонах.

Фанатская анархия

Мы - Карпаты

Интересно другое, пресс-служба "Укрзалізниці" с горечью отмечает, что полиция даже не пыталась остановить вакханалию фанатов, хотя сотрудники поезда, понимая, чем все закончится, призывали копов на каждой станции, однако у тех оказался очень силен инстинкт самосохранения.

Дело в том, что среди фанатов (напомним, их было около 250) было немало ветеранов АТО, более того, на матч с "Ингульцом" они направлялись в полной боевой готовности - и это не дети из фильма GreenStreet Hooligans, а все - как положено - со взрывпакетами и прочими "штуками". Потому, если бы полицейские даже бы и попытались остановить "беспредел", вряд ли бы у них что-то вышло, а вот сами бы они получили по первое число.

Собственно, об этом не стесняясь рассказали и сами представители футбольной субкультуры.

Вопрос - почему в МВД не смогли провести превентивную работу, а также - почему фанаты промчали 900 км, творили все, что им вздумается, наработали на несколько статей УК, но так и не понесли наказания, - остается открытым.

Единственное же наказанием для фанатов "Карпат" последовало не от людей Авакова, а от футболистов скромного ФК "Ингулец" - эти парни не побоялись ультрас и выбили "Карпаты" из 1/4 финала Кубка Украины, победив именитых гостей в серии пенальти.

Ингулец выбивает Карпаты из Кубка Украины - смотрите видео:

Также отметим, что на официальном сайте ФК "Карпаты" нет никакой информации об инциденте с участием фанатов клуба. Похоже, во львовской команде решили делать вид, что их это не касается.