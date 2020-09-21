Евросоюз признал Лукашенко узурпатором, но не будет его за это наказывать

Тихановская в Брюсселе - ЕС озабочен / Радио Свобода

Европейский Союз в лучших традициях двоемыслия принял решение по ситуации в Беларуси. Вернее, сразу два.

Первое: главы министерств иностранных дел Евросоюза приняли решение не считать Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, поскольку он фальсифицировал выборы в стране. Также дипломаты призвали провести новые выборы в Беларуси и уже в ходе них выявить главу государства.

Второе: на Беларусь и ее нелигитимное руководство не будут наложены санкции.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа не намерена вмешиваться во внутренние дела страны и призвал все стороны ко внутреннему диалогу. Что это за диалог - мы видим ежедневно на жутких видео и фото из городов страны, которые фактически сейчас находятся в заложниках у Лукашенко.

Боррель также заявил, что вопрос санкций "должен быть рассмотрен рассмотрен главами государств и правительств в Европейском совете позднее на этой неделе".

Напомним, сейчас в Брюсселе находится Светлана Тихановская, провозглашенная избранной главой Беларуси. Ей рады в Европе, однако никаких резких шагов предпринимать не хотят.

Таким образом, ЕС взял паузу и надеется, что все рассосется само собой. Тем временем Беларусь все больше утопает в терроре, развязанном режимом Лукашенко и полностью поддерживаемом Россией, которая готовая на все, чтобы сохранить своего сателлита у власти в Минске.