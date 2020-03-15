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Европа образовала "железный занавес" для украинцев из-за пандемии коронавируса

15:00
С 17 марта украинцы смогут добираться домой только по морю - фото 1
С 17 марта украинцы смогут добираться домой только по морю

После закрытия авиасообщения со странами-членами Евросоюза с 17 марта живущие или пребывающие в Западной Европе украинцы вообще никак не смогут попасть домой. Единственным доступным путем будет оставаться морской.

Так, со следующего вторника, 17 марта, закроется единственное пока еще доступное окно для проезда украинцев в граничащие с родиной страны - в Австрии будет действовать запрет на въезд для граждан Великобритании, Нидерландов, России и Украины.

В МИД издали инструкцию для украинцев, которые не успеют вернуться из-за закрытия границ

В совокупности с действующими ограничениями на проход через границы для иностранцев в Словении, Чехии и Польше, сухопутные путешествия домой для наших сограждан будут недоступны. А с учетом отсутствия авиасообщения можно и вовсе говорить о создании "железного занавеса" для украинцев.

Европа образовала 'железный занавес' для украинцев из-за пандемии коронавируса - фото 197265

Как власти будут эвакуировать тех, кто не успел вернуться до закрытия границ или не пожелал отдавать МАУ Коломойского тысячу и больше евро за вылет, неизвестно. Тем не менее, у Зеленского продолжают декларировать желание принять всех украинцев из стран ЕС даже в случае дальнейшего распространения пандемии COVID-19.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

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