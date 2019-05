Евровидение 2019 - видео второго полуфинала - 18.05.2019

Евровидение 2019 - спешите видеть

Второй полуфинал Евровидения-2019 начнется ровно в 22:00 в четверг, 16 мая. Смотрим видео выступления 18 участников в онлайн-трансляции из Тель-Авива на Без Табу.

В ходе первого полуфинала определелись 10 финалистов. Ими стали представители Кипра, Словении, Чехии, Беларуси, Сербияи, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Сегодня к ним добавятся еще 10 счастливчиков.

В Украине первый полуфинал и все остальные ивенты Евровидения 2019 показывает UA: Перший (УТ-1) и СТБ. Начало трансляции - в 22:00 по Киеву. Также смотреть онлайн второй полуфинал можно на Без Табу.

Евровидение 2019 - второй полуфинал смотреть онлайн - 16.05.2019:

Выбирать члены жюри будут из следующих 18 конкурсантов:

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Sarah McTernan – "22"

3. Молдова: Anna Odobescu – Stay

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрия: PÆNDA - Limits

10. Хорватия: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

20 финалистов, прошедших через сито полуфиналов, присоединятся к 7 финалистам, который получили это право по умолчанию (страна-хозяйка конкурса и 6 старожилов). Если Вы не увидели в списке финалистов Украину, вы не ошиблись, наша страна в этом году на конкурсе не представлена.

После первого полуфинала Евровидения 2019 букмекеры обновили свои прогнозы. На первом месте по-прежнему остается Дункан Лоуренс из Нидерландов. На второй позиции закрепился участник из Швеции Джон Лундвик. На третье место взлетела представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, отодвинув на пятое место француза Билала Хассани. Представитель России Сергей Лазарев остается на четвертой строчке. Шансы на победу увеличила БДСМ-группа из Исландии Hatari, поднявшись с десятого на шестое место. Чингиз из Азербайджана- на 7 месте, Италия - на 8-м.