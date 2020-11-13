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Евро-2020: Определился последний соперник сборной Украины

08:50
Горан Панде выводит Северную Македонию на Евро - фото 1
Горан Панде выводит Северную Македонию на Евро / ffm.mk

Сборная Северной Македонии стала третьим соперником сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020.

В финале плей-офф квалификации в Пути D макендонцы в гостях со счетом 1:0 обыграли сборную Грузии.

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Победу македонской сборной принес гол звездного ветерана Горана Пандева на 56-й минуте матча.

Ранее в полуфинале македонская команда обыграла сборную частично признанного государства Косово со счетом 2:1.

Сборная Македонии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы.

Македонцы дополнили группу С на Евро-2020, куда по итогам жеребьевки попали Украина, Нидерланды и Австрия.

Евро-2020 стартует с задержкой в год - в июне 2021 года. Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте.

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Евро 2020 Футбол Македония Австрия Нидерланды Новости Спорт
УНИАН
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