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Андрей Шевченко показал свою любовь к русским

11:20
Шевченко показал "патриотизм" - фото 1
Шевченко показал "патриотизм"

Тренер украинской сборной по футболу и некогда прославленный нападающий Андрей Шевченко никогда не был сознательным гражданином и даже пытался разок уйти в политику с Наталией Королевской и даже находился в списке партии "Украина - вперед".

Судя по всему, не изменили ситуацию и оккупация Крыма, и война на Донбассе. По крайней мере, в 2020-м, на седьмой год войны, Шевченко с радостью фотографируется в компании главного тренера сборной РФ.

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Картинку с позирующими перед камерой Станиславом Черчесовым, Андреем Шевченко и польского тренера Ежи Бржечека запостили на странице сборной России по футболу в Facebook.

 

"Станислав Черчесов. Андрей Шевченко. Ежи Бржечек. Три главных тренера перед жеребьёвкой", - подписали фото СММщики-террористы.

Андрей Шевченко показал свою любовь к русским - фото 196744

Встреча Шевченко с Черчесовым состоялась вчера во время жеребьевки Лиги Наций, которая прошла в Амстердаме.

По результатам розыгрыша, Украина оказалась в группе А4 и будет сражаться со сборными Швейцарии, Испании и Германии.

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