Кабмин создал спецштаб из-за тотального падения промышленности

Милованов рассказал о необходимости реакции правительства на фактический внутренний дефолт

Спустя полгода тотального падения всех экономических показателей страны, кроме курса гривни, в правительстве решили начать хоть как-то действовать. Правда, никаких профессиональных шагов к исправлению ситуации у Гончарука пока не предприняли.

На своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал пространный пост-размышление на тему "почему в стране произошел внутренний дефолт".

Само собой, вину команды технократов во экономическом коллапсе страны ноющий о маленькой зарплате чиновник не признал. Зато рассказал, что для "оперативного решения проблемы" в Кабмине создали штаб.

"Падение промышленности Украины стало системным, на возникшие негативные тенденции требуется быстрая реакция государства, - написал один из лидеров Зе команды, "забыв" подчеркнуть, что экономический крах длится уже полгода. - Министерство работает над подготовкой меморандума с отраслью по первоочередным действиям. Уже разработаны 13 направлений работы. В штаб по ее осуществлению войдут представители промышленности, "Укрзализныци" и портов".

Напомним, еще месяц назад в правительстве поясняли падение производства в стране "отдельными факторами". Однако только теперь власть имущие разглядели системный кризис в промышленности - нехватка спроса на продукцию в сочетании с укреплением гривны.

Последний фактор обусловлен адекватными действиями НБУ на попытки минфина привлечь в страну как можно больше одномоментных инвестиций под дикие проценты. Проданные ведомством еврооблигации в случае удерживания курса национальной валюты могли бы привести к инфляции. От нее руководство Нацбанка страну и защитило.

Как известно, из-за того, что внесистемные реформаторы не обуздали кризис, а лишь усилили его, в бюджете за полгода образовалась дыра в 40 миллиардов гривен. Посему Гончарук распорядился заморозить все бюджетные выплаты.