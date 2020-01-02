Есть разница: Вакарчук написал стих в ответ на поздравление Зеленского

Вакарчук указал Зеленскому на разницу

После того, как в Новогоднюю ночь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с самым настоящим посланием малоросса и призывом, забыв о национальной самоидентификации, мириться с памятниками Ленину и улицами Сталина, по сети прошел целый шквал возмущения.

Своим новогодним поздравлением Зеленский сумел зацепить даже многих из тех, кому, казалось, "нет никакой разницы".

Помимо тысяч рядовых граждан, для которых понятие "патриотизма" не является пустым звуком, на пропитанную духом российской пропаганды речь лидера Зе команды отреагировал глава партии "Голос" Святослав Вакарчук. На странице политсилы в Soundcloud опубликовали стих, который артист написал в отват на поздравительную речь гаранта:

"Для мене справді є різниця, де,

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

"Какая разница, под чем, под кем и с кем",

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно — жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця, де і хто, і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться".

Примечательно, что сам же Вакарчук может, по крайней мере, частично считаться человеком, который на деле как раз показывает позицию "какая разница". Автор текста "Не твоя війна", который долго не мог определиться, идти ли ему в политику, или сохранять достоинство, решил усидеть на двух стульях. И с момента прохода в Раду лидер "Океана Ельзи" очень долго не решался пойти вразрез с пророссийскими идеями "Слуг народа".