"Есть надежда": Корниенко рассказал, когда закончится карантин

"Есть надежда": Корниенко рассказал, когда закончится карантин

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, когда предположительно закончится карантин в Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Комментируя меры по борьбе с пандемией коронавируса в стране, политик заявил следующее:

"Сейчас я отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от заместителя министра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, по состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Для более эффективной борьбы с пандемией коронавируса с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин в Украине. Что можно и что нельзя делать? Подробности читайте по ссылке.