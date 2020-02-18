Если такая существует: в МОЗ засекретили больницу для эвакуированных из Уханя

Украинцев из Уханя эвакуируют не раньше 20 числа

В Кабмине в очередной раз задержали эвакуацию украинцев из охваченного эпидемией коронавируса COVID-2019 китайского Уханя. При этом в минздраве отказываются говорить, куда именно намереваются направить вывезенных сограждан для пребывания в карантине.

Как утверждают украинцы, которые вот уже несколько недель слушают байки Скалецкой и Гончарука о "полной готовности" страны принять эвакуированных, именно с отсутствием больницы для 14-дневного карантина и была связана задержка с внеплановым полетом компании SkyUp из Киева в Ухань и обратно.

Поэтому заявления министра здравоохранения о том, что эвакуация откладывается, но в Украине "все готово", вызывают большие сомнения.

Как утверждает заместитель Скалецкой Виктор Ляшко, вместо среды, 19 февраля, эвакуацию перенесли на 20 число. При этом вывозить из Китая граждан, которые могут быть заражены, в Украину вообще не собираются - рейсом могут воспользоваться только люди без симптомов болезни.

- Эвакуация затронет только здоровых людей. Осмотр будут проводить сначала китайские медики, а затем - команда МОЗ, - подчеркнул чиновник. - После прибытия людей поместят в карантин. Я не могу назвать, в какую больницу, но она уже определена. Существует два медучреждения. Один основной, а второй - резервный.

Первые же образцы вакцины от коронавируса китайские микробиологи уже тестируют на животных и людях. Но пока с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами. Усложняет ситуацию еще и то, что заболевших не удается эффективно избавлять от симптомов обычными медикаментами.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже больше недели не могут эвакуировать из Уханя.