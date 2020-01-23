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ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает

15:40
ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает - фото 1
ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает

Европейский союз запретил ввоз украинской курятины, несмотря на заключенные ранее договоренности.

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Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Причиной приостановки импорта стало сообщение о случаях гриппа среди птицы. Однако решение ЕС стало настоящим сюрпризом для украинских экспортером, так как согласно заключенным ранее договоренностям яйца и яичная продукция не подпадают под упомянутые ограничения. Кроме того Госпродпотребслужба отметила, что ее работниками были приняты все меры для поиска и дальнейшей ликвидации очагов инфекции.

"По оперативным данным вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйство являются дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

На данный момент украинская сторона продолжает консультации с европейскими партнерами. В частности, стартовали переговоры с ЕС по согласованию позиций о взаимном признании принципов зонирования в соответствии с международным стандартом МЭБ (Международное эпизоотическое бюро – прим. ред.).

Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.

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импорт экспорт Евросоюз Новости Украина
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