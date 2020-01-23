ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает
Европейский союз запретил ввоз украинской курятины, несмотря на заключенные ранее договоренности.
Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Причиной приостановки импорта стало сообщение о случаях гриппа среди птицы. Однако решение ЕС стало настоящим сюрпризом для украинских экспортером, так как согласно заключенным ранее договоренностям яйца и яичная продукция не подпадают под упомянутые ограничения. Кроме того Госпродпотребслужба отметила, что ее работниками были приняты все меры для поиска и дальнейшей ликвидации очагов инфекции.
"По оперативным данным вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйство являются дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
На данный момент украинская сторона продолжает консультации с европейскими партнерами. В частности, стартовали переговоры с ЕС по согласованию позиций о взаимном признании принципов зонирования в соответствии с международным стандартом МЭБ (Международное эпизоотическое бюро – прим. ред.).
Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.