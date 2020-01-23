ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает

ЕС запретил ввоз украинской курятины. Причина поражает

Европейский союз запретил ввоз украинской курятины, несмотря на заключенные ранее договоренности.

Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Причиной приостановки импорта стало сообщение о случаях гриппа среди птицы. Однако решение ЕС стало настоящим сюрпризом для украинских экспортером, так как согласно заключенным ранее договоренностям яйца и яичная продукция не подпадают под упомянутые ограничения. Кроме того Госпродпотребслужба отметила, что ее работниками были приняты все меры для поиска и дальнейшей ликвидации очагов инфекции.

"По оперативным данным вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйство являются дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

На данный момент украинская сторона продолжает консультации с европейскими партнерами. В частности, стартовали переговоры с ЕС по согласованию позиций о взаимном признании принципов зонирования в соответствии с международным стандартом МЭБ (Международное эпизоотическое бюро – прим. ред.).

Напомним, Россия запретила экспорт нефти в Украину.