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ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"

17:40
ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но" - фото 1
ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"

Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Но есть одно "но".

Соратник Януковича оправдан. Что происходит?

Отмене подлежат лишь санкции, продленные в 2016-2018 гг. После замораживания счетов в 2014 г., представители "Семьи" неоднократно жаловались в суд ЕС. В качестве аргумента они указывали невыполнение Советом ЕС критериев при составлении санкционных списков.

Приняв эти доводы во внимание, суд поддержал "действия украинцев (т.е. Януковича и Ко.), отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды".

Можно сказать, что для "Семьи" Профессора (Клименко, Пшонки, Арбузова, Клюева и пр.) настали хорошие времена. Однако санкции принятые в марте 2019 г. остаются в силе.

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Виктор Янукович Александр Клименко Сергей Арбузов Виктор Пшонка Андрей Клюев Новости Украина
Европейская правда
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