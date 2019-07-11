ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"
ЕС отменил санкции против Януковича. Но есть одно "но"
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Но есть одно "но".
Отмене подлежат лишь санкции, продленные в 2016-2018 гг. После замораживания счетов в 2014 г., представители "Семьи" неоднократно жаловались в суд ЕС. В качестве аргумента они указывали невыполнение Советом ЕС критериев при составлении санкционных списков.
Приняв эти доводы во внимание, суд поддержал "действия украинцев (т.е. Януковича и Ко.), отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды".
Можно сказать, что для "Семьи" Профессора (Клименко, Пшонки, Арбузова, Клюева и пр.) настали хорошие времена. Однако санкции принятые в марте 2019 г. остаются в силе.
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский "люстрирует" Порошенко и Ко – ВИДЕО
16:20
Рейтинговые войны: социологи разнятся в цифрах и количестве проходящих в Раду партий
14:00
Нардепы приняли закон о новом избирательном кодексе
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...