Соратник Януковича оправдан. Что происходит?

Соратника Януковича сняли с розыска

Соратника Януковича Юрия Иванющенко сняли с розыска.

По данным источников, экс-регионал был окончательно оправдан еще 27 июн. После поступления необходимых документов из прокуратуры.

"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Для справки

Юрий Иванющенко (род. 1959) – экс-нардеп "Партии регионов", а по совместительству и уголовный авторитет под прозвищем "Юра Енакиевский".

В конце 2014 г. соратнику Януковича объявили о подозрении в совершении правонарушения ("Получение неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц").



В 2015 и 2016 годах адвокаты успешно разваливали обвинения, а в середине апреля 2019 г. со злоумышленника и вовсе сняли все подозрения из-за "отсутствия состава преступления".