ЕС отказался открывать границы для украинцев с 1 июля

Границы стран ЕС будут закрытыми для украинцев до снижения количества зараженных

В пятницу, 26 июня, европейские дипломаты предварительно договорились о списке критерий для стран, граждан которых будут пропускать на территорию ЕС в случае соответствия им.

Ни по одному пункту из требований ЕС Украина благодаря идиотским действиям властей и неадекватной реакции людей на угрозу Украина не проходит. Так что воспользоваться прелестями безвиза всем нам в ближайшее время абсолютно точно не удастся.

Как утверждают журналисты издания Politico, с 1 июля страны-члены Евросоюза собираются открыть границы на въезд для граждан тех стран, где средний показатель заражаемости за две недели равен или ниже данных по самому ЕС. И если в цивилизованных государствах, где жители верят в существование коронавируса, а также четко понимают последствия заражения, эти цифры составляют примерно 10-16 человек на 100 тысяч населения, то Украина стремится к показателю в 50 на 100 тысяч. И никакой тенденции к улучшению обстановки нет - власти по-прежнему только лишь говорят о возможности усиления карантина, разрешая при этом открываться кинотеатрам, ресторанам и так далее. При этом всем известно, что и заведения с массовым скоплением людей, и сами посетители, постоянно будут забивать на нормы.

В общем, помимо непосредственно статистических данных Брюссель еще и будет оценивать успехи каждой отдельно взятой страны в борьбе с пандемией, а также надежность количественных показателей. По этим пунктам Украина находится на последних местах, поскольку даже намека на массовое тестирование населения не было, а бесконтрольный рост заболеваемости не дает ни одного шанса на снижение количества зараженных в ближайшей перспективе.

В итоге даже в черновом списке стран, который Еврокомиссия просила утвердить к 1 числу следующего месяца, Украины не было. Вчера же европейские дипломаты решили открыть границы для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, Андорры, Сан Марино, Монако и Ватикана. Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.