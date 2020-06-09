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Ермак пытался избавиться от Разумкова – Лерос

15:40
Ермак попытался избавиться от Разумкова – Лерос - фото 1
Ермак попытался избавиться от Разумкова – Лерос

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пытался добиться увольнения спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

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Об этом рассказал слуга народа Гео Лерос в интервью "Цензор. нет".

"По той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера", - заявил нардеп.

Как уточнил политик, получив подтверждение этой информации, он не стал ничего сообщать Дмитрию Разумкову.

"Я ж не доносчик, который будет ходить, бегать, передавать кому-то информацию. Уверен, Разумков прекрасно понимает картину. У него есть отношения с Офисом Президента. И он точно не глупый парень и понимает, что происходит", - сказал Гео Лерос.

Отметим, что ….

Глава ОПУ Андрей Ермак на данный момент имеет огромное влияние на Владимира Зеленского. В прошлом этому политику удавалось убрать со своего пути всех, кто был в чем-то не согласен с его мнением. В частности, в прошлом остракизму подверглись бывший соратник президент Андрея Богдан и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко. Постигнет ли та же участь Дмитрия Разумкова, покажет будущее.

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Новости Украина Андрей Ермак Офис Президента Верховна Рада Оппозиционная платформа - За життя Гео Лерос
Цензор. нет
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